Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta ekipler, nehre düşen çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor

        Muş'ta ekipler, nehre düşen çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Muş'ta ekipler, nehre düşen çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

        Merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen Karakaya'nın bulunması için yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 167 personel katılıyor.

        Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri görev alıyor.

        Çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla Murat Nehri üzerindeki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.

        Ekipler, yaklaşık 40 kilometrelik alanda nehir boyunca belirlenen bölgeleri sonar cihazı, dron ve diğer arama kurtarma ekipmanlarıyla tarıyor.

        Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, yaptığı açıklamada, Valiliğin talimatıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışının tamamen durdurulduğunu, bu sayede su seviyesinin yaklaşık 2 metre düştüğünü ve çalışmaların kolaylaştığını belirtti.

        Daştemir, arama yapılan 40 kilometrelik hattın yaklaşık 20 kilometrelik bölümünde su seviyesinin büyük ölçüde çekildiğini, kalan kısımda ise suyun diğer bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Muş'ta kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
        Muş'ta kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
        Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
        Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
        Bulanık'ta 15 Temmuz etkinliği
        Bulanık'ta 15 Temmuz etkinliği
        Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi
        Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi
        Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi