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        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna seslenen Koçhan, "Her neredeyseniz toplanın, gelin. Artık beklemenin anlamı yok. Bizi de bekletmeyin. Gelin, teslim olun. Yeter, analar ve babalar artık ağlamasın. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.

        Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan dön. Tam 5 senedir burada seni bekliyorum. Senin için buraya geliyorum. Ben evladımın peşindeyim." diye konuştu.

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