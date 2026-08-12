Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü olduğu gibi DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 11 yıldır oğlu Faruk'tan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan yavrum, artık dön. Gelin, teslim olun. Yolunuzu gece gündüz bekliyoruz. Çıkarılan yasa sizin için çok büyük bir fırsat. Artık yolunuz açıldı. Gelin teslim olun ve ailelerinize kavuşun." dedi.

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Mahmut Yılmaz da 23 yıldır kardeşi Harun'dan haber alamadığını belirterek, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Anneler artık ağlamasın. Harun kardeşim, bu yasa çıktıktan sonra artık ailene kavuşabilirsin. Annen ve baban seni dört gözle bekliyor." diye konuştu.