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        Muş'ta işitme engelli öğrencinin yaptığı resimler sergilendi

        Muş'un Korkut ilçesinde 23 yaşındaki işitme engelli Berfin Karayel'in hazırladığı karakalem ve yağlı boya çalışmaları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Muş'ta işitme engelli öğrencinin yaptığı resimler sergilendi

        Muş'un Korkut ilçesinde 23 yaşındaki işitme engelli Berfin Karayel'in hazırladığı karakalem ve yağlı boya çalışmaları sergilendi.

        Çalaplı köyünde yaşayan Karayel, doğa, yaşam ve hayal gücünü yansıttığı eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya karar verdi.

        Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencisi Karayel, öğretmenevinde açtığı sergide 50 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, rehberlik faaliyetleriyle yalnızca eğitim süreçlerinin takip edilmediğini, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına da katkı sağlandığını söyledi.

        Saha çalışmalarında rehber öğretmenlerin Karayel'in resim yeteneğini fark ettiğini anlatan Altay, "Özel yeteneklerin erken tespit edilmesi önemli. Genç sanatçı açılan sergiyle ilk kez eserlerini geniş bir kitleyle buluşturdu. Özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İshan Yasun ise "Bugüne kadar kendi çabalarıyla ilerleyen kızımıza bundan sonra kurum olarak gerekli desteği vereceğiz. Bu sergi kırsalda yaşayan özel yeteneklerin tespit edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Karayel'in yeteneğini daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Öğrencinin babası Mehmet Baki Karayel de "Kızım işitme engelli olarak dünyaya geldi. Berfin, eğitim almadan resim çizme yeteneğini geliştirdi. Öğretmenleri eğitim sürecinde kendisine katkı sundu." ifadesini kullandı.

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