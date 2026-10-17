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        Muş'ta iyilik çarşısıyla köy çocuklarına destek

        Muş'ta Türk Kızılay tarafından kurulan İyilik Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Muş'ta iyilik çarşısıyla köy çocuklarına destek

        Muş'ta Türk Kızılay tarafından kurulan İyilik Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacak.

        Türk Kızılay Muş Şubesi ve Varto Temsilciliği işbirliğiyle eski valilik binası önünde kurulan çarşıda, hayırseverlerin bağışladığı ürünler satışa sunuluyor.

        Satışlardan elde edilecek gelirle Muş merkezindeki ve Varto, Hasköy, Korkut, Bulanık ile Malazgirt ilçelerindeki köy çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

        Türk Kızılay Varto Temsilcisi Mazlum Gündüz, çarşıyı gönüllülerin desteğiyle kurduklarını söyledi.

        Çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını aktaran Gündüz, destek veren herkese teşekkür ederek dayanışma çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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