Muş'ta iyilik çarşısıyla köy çocuklarına destek

Satışlardan elde edilecek gelirle Muş merkezindeki ve Varto, Hasköy, Korkut, Bulanık ile Malazgirt ilçelerindeki köy çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Muş'ta Türk Kızılay tarafından kurulan İyilik Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle köy çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacak.

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