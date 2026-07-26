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        Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol aşıp sürüleri sağıyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta berivanlar (süt sağan kadınlar), sabahın erken saatlerinde başladıkları zorlu mesaiyle yaylalarda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol aşıp sürüleri sağıyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta berivanlar (süt sağan kadınlar), sabahın erken saatlerinde başladıkları zorlu mesaiyle yaylalarda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

        Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra kova ve bidonlarını alarak sürülerin bulunduğu yaylaların yolunu tutuyor.

        Ortak kiraladıkları traktör veya at arabalarıyla yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaşan kadınlar, hazırlıklarını tamamlayarak sağım işlemine başlıyor.

        Sıcak havaya rağmen yüzlerce koyun ve keçinin sağımını yapan kadınlar, elde ettikleri sütü köye taşıyarak yoğurt, peynir ve tereyağına dönüştürüyor.

        Her gün sabah ve akşam aynı mesaiyi sürdüren berivanlar, hazırladıkları ürünlerin bir bölümünü satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        - "Bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz"

        Kadınlardan İpek Taş, AA muhabirine, koyun ve keçileri sağmak için her gün gidiş-dönüş toplam 20 kilometre yol gittiklerini söyledi.

        Zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaştıklarını belirten Taş, şunları kaydetti:

        "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez gidip geliyoruz. Her seferinde yaklaşık 10 kilometre yol yapıyoruz, günde toplam 20 kilometreyi buluyor. Hem burada hem de evde çalışıyoruz. Yazın 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta koyun ve keçilerimizle ilgileniyor, sağımını yapıyoruz. Sütten peynir üretip satıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor ama seviyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Bu yüzden bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz."

        - "Sorumluluklar çoğunlukla kadınların omuzlarında"

        Berivanlardan Sabahat Yaprak da köy hayatında yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Köy hayatı böyle. Kimisi 20 yıldır, kimisi 30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Mecburuz çünkü başka gelirimiz yok. Çalışmazsak geçinemeyiz. Ekmek yapmak, çocuklarla ilgilenmek, ev işleri ve diğer tüm sorumluluklar çoğunlukla kadınların omuzlarında. Hem evin yükünü taşıyor hem de gerektiğinde hayvancılığa destek oluyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz ama emeğimizle ayakta kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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