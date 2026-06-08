Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta konaklayan leylekler taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor

        Muş'ta konaklayan leylekler taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor

        Muş'ta kentin farklı noktalarında yaptıkları yuvalarda konaklayan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Muş'ta konaklayan leylekler taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor

        Muş'ta kentin farklı noktalarında yaptıkları yuvalarda konaklayan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle besliyor.

        Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Muş Ovası, her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

        Her sene mart ayının başında binlerce kilometre yol kat ederek kent merkezi ve bazı ilçelerini kapsayan ovaya gelen leylekler elektrik direkleri, cami kubbeleri ve evlerin çatılarındaki yuvalarında konaklıyor.

        Yaz boyunca yuvalarında konaklayan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını göç dönemi olan sonbahara kadar derelerde, akarsularda ve sulak alanlarda buldukları yiyeceklerle besliyor.

        Verdikleri besinlerle yavrularanın büyümelerini sağlayan leylekler, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci ve dernek üyeleri ile Genç Adımlar Derneği üyeleri, Hasköy ilçesine bağlı Koç ve Koğuktaş köylerinde konaklayan leylekleri gözleyerek fotoğraf çekti.

        Avci, basın mensuplarına, leylek yuvalarının yoğun bulunduğu köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

        Kentin yaklaşık 350 köyünde leylek yuvaları bulunduğunu belirten Avcı, "Yerel halk, leyleklere çok büyük bir önem veriyor. Leyleklerin uğur, bolluk, bereket getirdiğine inanıyorlar ve onlara sevgi ve saygı gösteriyorlar. Ortalama 60 kilometrelik bir güzergah üzerindeki hemen hemen bütün elektrik direklerinde, suyun olduğu bütün köy evlerinin çatılarında ve nehir kıyılarında leylekleri görmemiz mümkündür." dedi.

        Leyleklerin fazla olmasının kentin coğrafi zenginliğini gösterdiğini aktaran Avci, şunları kaydetti:

        "Leylekler yavrularını büyütüyorlar. Yaklaşık bir ay sonra artık uçuş eğitimleriyle ufaktan uçuşlara da başlayacaklar. Ağustos sonu itibariyle de toplanarak göç hazırlıklarına başlıyorlar. Tekrar şubat ve mart ayıda ilimize geliyorlar. Ülkemizde çok nadir bir alan. Genç Adımlar Derneği ile buraya bugün 50'den fazla kişiyle geldik ve fotoğraf çektik."

        Genç Adımlar Derneği üyelerinden Süheyla Aydın da kentin doğal güzelliklerini görmek için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

        Yuvalarındaki leylekleri ve yavrularını gördükleri anlatan Aydın, "O güzelliklere tanıklık ettik. Çok güzel bir doğayla karşılaştık. Muşlu olmamıza rağmen bu etkinliklere katılarak memleketimizin doğal güzelliklerini daha da tanımaya başladık. Gerçekten çok güzel bir etkinlik ve herkesi de bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Muş'ta mevsimlik tarım işçileri sağlık konusunda bilgilendirildi
        Muş'ta mevsimlik tarım işçileri sağlık konusunda bilgilendirildi
        Muş'ta mevsimlik tarım işçilerine konaklama alanlarında sağlık taraması
        Muş'ta mevsimlik tarım işçilerine konaklama alanlarında sağlık taraması
        Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Muş'ta müzeye dönüştürülen 88 yıllık okul binası geçmişe ışık tutuyor
        Muş'ta müzeye dönüştürülen 88 yıllık okul binası geçmişe ışık tutuyor
        Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu
        Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu