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        Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

        Muş'a bağlı 4 köyde çeşitli nedenlerle boş bulunan 4 köy muhtarlığı için seçmenler bugün sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

        Muş'a bağlı 4 köyde çeşitli nedenlerle boş bulunan 4 köy muhtarlığı için seçmenler bugün sandık başına gitti.


        Ara seçim kapsamında merkeze bağlı Muratgören, Malazgirt ilçesine Boyçapkın ve Varto ilçesine bağlı Durucabulak ve Doğanca köylerinde sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı.


        Kurulan sandıkların başına giden köy sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek için oy kullandı.

        Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde tek muhtar adayı olan Nasır Arslan, seçimden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.


        Kendisini aday olarak gösteren köy halkına teşekkür eden Nasır Arslan, köye en güzel hizmetleri yapmak için çaba göstereceklerini belirtti.













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