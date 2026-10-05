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        Muş'ta kortej yürüyüşü düzenlendi

        Muş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Muş'ta kortej yürüyüşü düzenlendi

        Muş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Farklı branşlardan çok sayıda sporcu, Göletli Park'ta bir araya gelerek Yeni Spor Salonu'na kadar yürüdü.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücünü, dostluk ve kardeşlik ruhunu yansıtan Amatör Spor Haftası'nı kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Amatör sporun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını belirten Kılıç, sporun disiplin, özveri, centilmenlik ve dayanışma kültürünü geliştiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

        Amatör sporcuların hiçbir karşılık beklemeden azimleri ve spora olan tutkularıyla genç nesillere örnek olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

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        "Bu hafta vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Muş'umuzda da Sayın Valimizin himayelerinde sporun farklı branşlarını tanıtmak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bizler inanıyoruz ki her çocuğun, her gencin mutlaka bir spor dalıyla buluşması, onların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için hayati öneme sahiptir."

        Gençlerin kentin gururu olduğunu, sahada gösterilen azim ve kararlılığın geleceğin milli sporcularının yetişmesi açısından umut verdiğini ifade eden Kılıç, "Sizlerden beklentimiz, kazansanız da kaybetseniz de her zaman centilmenliği, saygıyı ve kardeşliği ön planda tutmanızdır. Bu, ülkemizin spor geleceği açısından çok kıymetlidir. Gençlerimizi sporun içinde tutarak onların kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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