Muş'ta meme kanseri farkındalık konferansı düzenlendi

Muş'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen konferansta "erken tanı"nın önemine vurgu yapıldı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve Muş Devlet Hastanesi işbirliğinde hastanenin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta "Meme Kanserinde Riskten Korunmaya: Sağlıklı Yaşam ve SHM'nin Rolü" başlıklı sunum yapan Uzman Dr. Hacer Yiğitoğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu belirtti.

Meme kanseriyle mücadelede hastalık oluşmadan önce riskleri azaltmaya yönelik koruyucu yaklaşımlar ile taramalar aracılığıyla erken tanı konulmasının önemine değinen Yiğitoğlu, bu iki yaklaşımın birbirini tamamladığını vurguladı.

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Amaçlarının yalnızca hastalığı erken teşhis etmek olmadığını, aynı zamanda riskleri azaltmak ve kadınların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yiğitoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri aracılığıyla tarama hizmetlerinden yararlanılabileceğini belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da kanserin çağın önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, erken teşhis ve doğru tedaviyle başarı oranının artırılabileceğini söyledi.

Halk sağlığı ekiplerinin bu konuda sahada etkin çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çakır, kanserle mücadelede bireylere de önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

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Çakır, "Özellikle halk sağlığı ekiplerimiz bu konuda sahada etkin çalışmalar yürütüyor. Bizlere düşen de duyarlı olmak ve kanser taramalarımızı zamanında yaptırmaktır. Bir sorunla karşılaşmadan önce gerekli önlemleri almak, karşılaştığımızda ise çözüm bulmak için vakit kaybetmemek son derece önemlidir. Düzenli taramalarımızı yaptırdığımız takdirde kanserin erken teşhis edilmesine ve tedavi sürecinin daha başarılı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kanserle mücadele alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Çakır, vatandaşların sağlık hizmetlerinden uzak durmaması gerektiğini dile getirdi.

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Konuşmaların ardından Çakır ve beraberindekiler, hastane girişinde kurulan stantta ellerini boyaya batırarak beyaz bez üzerine baskı yaptı, "erken tanı hayat kurtarır" mesajı verdiler.

Kanseri yenen kadınların fotoğraflarından oluşan farkındalık sergisini de gezen Çakır, hastanenin onkoloji bölümünü ziyaret ederek kemoterapi gören hastalarla bir araya geldi.