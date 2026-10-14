Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

Burada yapılan muayenede, zanlıların mide ve bağırsaklarında şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu zanlı tespit edildi.

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