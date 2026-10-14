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        Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

        Muş'ta mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

        Muş'ta mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu zanlı tespit edildi.

        Durdurulan otobüste yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi.

        Burada yapılan muayenede, zanlıların mide ve bağırsaklarında şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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