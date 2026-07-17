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        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu.

        Özdilek köyünde 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan Karakaya için ekipler bugün de nehir boyunca arama gerçekleştirdi.

        Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri, Diyarbakır'dan gelen jandarma dalgıç ekipleri ile ailesi ve köylüler de destek verdi.

        Çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla dün Murat Nehri üzerindeki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.

        Karakaya'nın cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında nehirde bulundu.

        Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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