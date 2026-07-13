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        Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.


        Merkeze bağlı Özdilek köyünde dengesini kaybederek nehre düşen Berat Karakaya'nın bulunmasına yönelik çalışmalara Muş AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile Bitlis AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 personel katılıyor.

        Sonar cihazı ve dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol ediyor.

        Nehrin 20 kilometrelik bölümünde tarama yapan ekipler, Karakaya'nın izine henüz rastlamadı.

        Karakaya'nın ailesi ve yakınları ise arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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