Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.
Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.
Merkeze bağlı Özdilek köyünde dengesini kaybederek nehre düşen Berat Karakaya'nın bulunmasına yönelik çalışmalara Muş AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ve Bitlis AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 126 kişi katılıyor.
Ekiplerin tüm noktaları titizlikle kontrol ettiği çalışmalar, sonar cihazı ve dronla destekleniyor.
AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de olay yerinde kurulan kriz masasından çalışmaları takip ederek ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor.
Karakaya'nın ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.
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