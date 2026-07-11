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        Yazın ortasında soba yakarak ısınıyorlar

        İBRAHİM YALDIZ /SABRİ YILDIRIM - Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında konaklayan göçerler, yaz mevsimine rağmen etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çadırlarında soba yakarak ısınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Yazın ortasında soba yakarak ısınıyorlar

        İBRAHİM YALDIZ /SABRİ YILDIRIM - Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında konaklayan göçerler, yaz mevsimine rağmen etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çadırlarında soba yakarak ısınıyor.

        Kış aylarını Batman, Diyarbakır ve Mardin'de geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin 645 metre rakımlı Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalara göç ediyor.

        Yaylalarda kurdukları çadırlarda kalan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını otlatıyor, bakımlarını yapıyor ve süt üretimini sürdürüyor.

        Türkiye'nin birçok bölgesinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini gösterirken, göçerlerin konakladığı yüksek rakımlı yaylalarda gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altına kadar düşüyor. Soğuk hava, göçerlerin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

        Göçerler, akşam ve gece saatlerinde çadırlarında soba yakarak ısınmaya çalışıyor, gündüzleri ise yer yer kar örtüsünün bulunduğu yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.

        - "Hala çevremizdeki dağlarda kar bulunuyor"

        Göçerlerden Aydın Çete, AA muhabirine, dede mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdürdüklerini söyledi.

        Yaklaşık 1000 koyunla Muş'un yaylalarına geldiklerini belirten Çete, şunları kaydetti:

        "Kışın Diyarbakır tarafına, yazın ise Muş'taki Kurtik Dağı yaylalarına geliyoruz. Mesleğimiz bu. Yazın ortasındayız, temmuz ayındayız ama Kurtik Dağı'nda hala kar var. Hayvancılık ve besicilik yapıyoruz. İşimiz, gücümüz bu. Temmuz ayında olmamıza rağmen hava çok soğuk. Her gün yağmur yağıyor, çevremizdeki dağlarda kar var. Bu nedenle çocuklar çadırda üşümesin diye soba yakıyoruz."

        Göçerlerden Uğur Yaldız da yaylada zorlu şartlarda hayvancılık yaptıklarını anlatarak, "Yaz ortasında dört mevsimi yaşıyoruz. Temmuz ayındayız ancak etrafımız karla kaplı. Hala soba yakıyoruz. Hava çok soğuk. Dün de dolu ve yağmur yağdı. Zor koşullarda bu işi yapıyoruz ama her şeye rağmen hayvancılığı bırakmak istemiyoruz." dedi.

        Nurullah Arslan ise hayvancılığı çok sevdiğini ifade ederek, "Dün yağmur vardı, bugün rüzgar var. Hala çevremizdeki dağlarda kar bulunuyor. Temmuza girdik, millet sıcaklarda yanıyor ama biz akşamları soba yakıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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