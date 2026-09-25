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        Muş'ta okul servis araçları denetlendi

        Muş'ta jandarma trafik timleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Muş'ta okul servis araçları denetlendi

        Muş'ta jandarma trafik timleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygunluğu kontrol edildi.

        Denetimlerde araçların muayene ve sigorta durumları ile gerekli ekipmanları incelendi.

        Araçlarda "okul taşıtı" yazısı, "dur" levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ve koltuk sensörü veya ikaz sistemlerinin bulunup bulunmadığına bakıldı.

        Sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik raporu ve kullandıkları araç için gerekli sürücü belgesine sahip olup olmadıkları ile araçların kapasite aşımı yapıp yapmadığı da denetlendi.

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        Ekipler, öğrencileri emniyet kemeri kullanımı ve araçlara güvenli şekilde inip binmeleri konusunda bilgilendirdi.

        Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

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