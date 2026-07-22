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        Muş'ta sezonun ilk hububat hasadına başlandı

        Muş'ta 2026 üretim sezonunun ilk hububat hasadı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Muş'ta sezonun ilk hububat hasadına başlandı

        Muş'ta 2026 üretim sezonunun ilk hububat hasadı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muş Alparslan Üniversitesi Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasadı Zamanı" programı yapıldı.

        Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bu yıl yağışların tarımsal üretime önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Muş'un son yılların en bereketli sezonlarından birini yaşadığını belirten Çakır, "Buğday ve arpa tarlalarımız adeta bereket fışkırıyor. Başakların boyu insan belini aşmış durumda." dedi.

        Hububatın ekonomik karşılığının 11 milyar lira olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin yaklaşık 270 bin ton alım yapmasını bekliyoruz. Çiftçilerimizin ihtiyaçları ve özel sektör alımlarıyla birlikte yaklaşık 400 bin ton buğday, 200 bin ton arpa hasadı öngörüyoruz. Muş hububatın yanı sıra kavun, karpuz, yonca, silajlık mısır ve mercimek üretiminde de önemli bir merkez haline geldi. Tarım ve hayvancılık kentin kalkınmasında başlıca sektördür. Muş için bacasız sanayi tarım ve hayvancılıktır. Sadece buğday ve arpadan 11 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor. Diğer ürünler ve hayvancılıkla birlikte tarımsal ekonomimiz çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor."

        Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nin bölge tarımı açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Çakır, işletmeye ait yaklaşık 67 bin dönümlük arazide modern üretim tekniklerinin uygulandığını söyledi.

        Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Eşref Süne de Muş'un geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        2026 üretim sezonunda yaklaşık 300 bin hektar alanda ekim yapıldığını belirten Süne, bunun 200 bin hektarını buğday ve arpanın oluşturduğunu kaydetti.

        Süne, "Buğday üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde birinci, Türkiye genelinde 10'uncu sıradayız. Arpada ise bölgemizde 7'nci, ülke genelinde 17'nci sıradayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından hasat duası yapıldı. Daha sonra Vali Çakır, biçerdöverin direksiyonuna geçerek sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi.

        Programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kurum amirleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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