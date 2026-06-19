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        Muş'ta takla atarak duvara çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'ta panelvanın takla atarak duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Muş'ta takla atarak duvara çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'ta panelvanın takla atarak duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        U.A. idaresindeki 49 ABE 719 plakalı panelvan, Karşıyaka Mahallesi'nde takla attıktan sonra duvara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü U.A. ile panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan 16 yaşındaki Hamza Veysel Suphioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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