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        Muş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Muş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Havalimanı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Mehmet Taşkın ile Mehmet Ferit Taşkın, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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