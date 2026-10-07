Muş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 07.10.2026 - 20:21 Güncelleme:
Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Havalimanı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Mehmet Taşkın ile Mehmet Ferit Taşkın, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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