Muş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havalimanı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı.

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