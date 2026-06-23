Muş'ta Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı

Muş'ta, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması törenle başladı.



Muş Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay ve Muş Kurtik Havacılık Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya farklı illerden 80 sporcu katıldı.



Dün antrenman uçuşları yapan sporcular, bugün gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla Muş semalarını renklendirdi.



Uçuşlar sırasında etkili olan rüzgar nedeniyle yarışlar yarına ertelendi.



Kurtik Dağı'nda yapılan programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, yamaç paraşütü yarışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.



Yamaç paraşütünü izlerken her zaman heyecanlandığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:



"Belki bazılarınız hayatında ilk defa bu coğrafyaya geldi. Bir tarafta yazın ortasına gelinmiş olmasına rağmen karlı dağlar, bir tarafta ise uçsuz bucaksız Muş Ovası. Yukarıdan daha rahat göreceksiniz. Akarsularıyla, gölleriyle burası gerçekten de tam bir doğa harikası. Muş insanı da her zaman bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymuş, sporun değişik alanlarında hep başarılı olmuştur. İnşallah havadaki uçuşlar esnasında çekeceğiniz görüntüler tanınırlığımıza, mevcut potansiyelimize katkı sunacak. Kazasız, belasız, keyifli uçuşlarınız olur inşallah."









- "Hedefimiz sporu tabana yaymak"



Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman da tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Muş'ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.



Kadim kent Muş'un yamaç paraşütü yarışmasına ev sahipliği yaptığını dile getiren Kahraman, "Kurtik Dağı'ndan havalanacak pilotlar kameralarıyla çekecekleri Muş'un cennet gibi doğasının, efsane dağlarının, bereketli ovalarının ve masmavi göllerinin görüntüleri tüm dünyaya ulaşacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak hedefimiz sporu tabana yaymak, güzel bölgelerimizi tanıtmak ve bölge turizmine katkı sağlamaktır. Bu organizasyon Muş'u havacılık sporlarının yeni merkezi yapma yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç da organizasyonun kentte yapılmasının önemli olduğunu bildirerek, "İlimizin yalnızca geleneksel spor branşlarında değil hava sporları gibi özel ve heyecan verici alanlarda da güçlü bir merkez olabileceğini hep birlikte ortaya koyuyoruz. Bu sporun ilimizde yapılması hem sporcularımız için yeni bir deneyim alanı oluşturacak hem de Muş'un doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sunacaktır." diye konuştu.









- "Çok zevkli uçuşlarımız oldu"



Yamaç paraşütü pilotu Emine İnan, 8 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Tokat Havacılık Spor Kulübünün üyesiyim. Muş'ta iki gündür uçuşlar yapıyoruz. Çok zevkli uçuşlarımız oldu. Antrenman uçuşları yapıldı. Bugün yarışmamızın ilk günü. Umarım çok güzel geçer." ifadelerini kullandı.



Ankara'dan gelen yamaç paraşütü pilotu Akın Murat ise şunları kaydetti:





"Gördüğümüz kadarıyla coğrafya çok güzel. Bizim Alp uçuşları dediğimiz, İsviçre bölgesindeki coğrafi şartları andırıyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Valiliğimize, katkı sağlayan belediyemize ve bizi ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz. Her sene devamı gelir diye temenni ediyoruz. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyoruz. Burası aynı zamanda milli takım seçmeleriyle ilgili resmi bir yarışma. O yüzden çok önemli."



Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri, Yeşilay gönüllüleri ve sporcular katıldı.

