Muş'ta jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlenen operasyonda 10 kilo 22 gram skunk ile 614 bin TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespit edilmesine yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarına karıştıkları değerlendirilen 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu 2 ayrı araçta adli arama yapıldı. Aramalarda, 10 kilo 22 gram skunk uyuşturucu maddesi ile 614 bin TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.