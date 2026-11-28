Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine bilim ve teknoloji alanında eğitim imkanı sunuyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde üç yıl boyunca ücretsiz eğitim alan öğrenciler, robotik kodlama, yazılım, elektronik ve tasarım gibi farklı alanlarda eğitim alıyor. Teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştiren öğrenciler, kendi teknoloji projelerini geliştirerek üretme ve problem çözme becerilerini artırıyor. Alanında verilen eğitimlerle öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması hedeflenirken, atölyede gençlerin araştıran, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanıyor. DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, geleceğin teknolojilerini bugünden öğrenerek kendi projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor.

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DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı olmak üzere dört paydaş kurumun iş birliğiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin koordinatörü Zülküf Zekai Talay, atölyede eğitim almak isteyen öğrencilerin esınav, çevrim içi mülakat ve uygulama sınavı olmak üzere üç aşamadan geçtiğini ifade ederek, "DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler, öncelikle üç farklı sınavı tamamlamak zorunda. Bunlar esınav, çevrim içi mülakat ve son olarak uygulama sınavından oluşuyor. Uygulama sınavında öğrencilere belirli bir konu veriliyor ve bu konuyla ilgili bir proje geliştirmeleri isteniyor. Bu üç aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 36 ay boyunca 11 farklı kategori başlığında eğitim alıyor. Eğitimlerin ilk 24 ayı yüz yüze gerçekleştiriliyor. Geriye kalan 12 aylık süreçte ise öğrenciler, 11 farklı kategoride edindikleri bilgileri kullanarak projeler geliştiriyor" dedi.

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Talay, atölyede 101 ortaokul ve 56 lise öğrencisi olmak üzere toplam 157 öğrencinin 36 ay boyunca 11 farklı kategoride ücretsiz eğitim aldığını belirterek, "Bizler burada öğrencilerin iyi bir mühendis, iyi bir mimar ve güçlü analitik düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. En önemlisi de ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalar yürütüyor ve bu hamlenin önemini vurguluyoruz. Atölyemizde 101 ortaokul ve 56 lise olmak üzere toplam 157 öğrencimiz, 36 ay boyunca 11 farklı kategori başlığında ücretsiz eğitim görüyor. Ayrıca 6. faz kapsamındaki eğitimlerimizi 2026 yılında tamamladık. 5. faz kapsamında eğitimlerine devam eden 96 öğrencimiz ise projelerini geliştirmeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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Muş'ta DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde öğrenci olarak eğitim alan ve TEKNOFEST'te derece elde eden Nedim Yusuf Subaşı, "Burada aldığım eğitimler sayesinde TEKNOFEST'te derece elde ettim. Mesleki Yetenek Yarışması'nın montaj kategorisinde yarışarak Türkiye ikincisi oldum. Burada daha fazla eğitim alarak TEKNOFEST başta olmak üzere farklı yarışmalara katılıyor ve derece elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aldığımız eğitimlerin ve katıldığımız yarışmaların asıl amacı, gelecekte Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda daha iyi bir mühendis olabilmek. Şu anda DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde mezuniyet aşamasındaki takımlar kapsamında katı atık ayrıştırma projemizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.