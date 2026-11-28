Muş merkezli tefecilik operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senet yağması suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senet yağması suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Kasım'da Muş merkezli Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.