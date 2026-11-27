Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bulanık Göl Park'ta gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Şube Müdürü Şakir Bozkurt ve merkez okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı. Programda öğretmenler ve yöneticiler tarafından fidanlar toprakla buluşturularak ilçenin yeşil alanlarına katkı sunuldu. Fidan dikiminin ardından Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral tarafından okul müdürlerine çiçek takdim edilerek tatlı ikramı yapıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda eğitim camiasının birlik ve beraberliğine vurgu yapılırken, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemli rolü bir kez daha hatırlatıldı.

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Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Öğretmenler Günü'nü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, fidan dikimiyle kutlamalara anlamlı bir final yaptıklarını ifade etti. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan önemli rehberler olduğunu vurgulayan Aral, dikilen fidanların öğretmenlerin yetiştirdiği nesilleri simgelediğini kaydetti. Aral, bir fidanın büyümesi için nasıl sabır, ilgi ve emek gerekiyorsa çocukların yetişmesinde de aynı özverinin gösterilmesi gerektiğini belirterek, eğitim camiasının tüm mensuplarına teşekkür etti.