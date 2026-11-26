Muş'un Korkut ilçesinde öğrenciler, "Çocukların Eliyle Yeşil Bir Dünya" projesi kapsamında okul bahçelerine fidan dikerek doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandı.

Korkut Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile TEMA Vakfı Korkut İlçe Temsilciliği işbirliğinde, Karakale İlk ve Ortaokulu ile Tan Köyü İlk ve Ortaokulunun bahçelerinde ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

TEMA Vakfı gönüllülerinin öğrencilere ağaç dikim teknikleri ve doğanın korunması konusunda bilgi verdiği etkinlikte, çocuklar fidanları toprakla buluşturarak çevre bilincini uygulamalı öğrendi.

Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram, gönüllü gençler, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte, fidanlar okul bahçelerindeki uygun alanlara dikildi.

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Çocuklarla sohbet eden Kaymakam Meram, projenin hayırlı olmasını diledi.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, TEMA Vakfı ile ilçedeki bazı okullarda ağaç dikim etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte okullarımızın bahçelerinde uygun alanlara fidan dikiyoruz. Buradaki amacımız, gençlerimizin doğayla iç içe olmasını sağlamak ve TEMA gönüllüleri tarafından ağaç dikme teknikleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Sayın Kaymakamımıza bugünkü faaliyetimize verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

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TEMA Vakfı Korkut İlçe Temsilcisi ve Tan Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Hüseyin Hilmi Yağcı da etkinlikle çocuklara doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

TEMA Vakfı olarak çocuklara ağaç sevgisini ve doğayı koruma bilincini aşılamak istediklerini belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Bizler de onların açtığı bu yolda doğa bilincini çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Çünkü doğa sevgisi yalnızca anlatılarak değil, yaşatılarak öğrenilir. Bir çocuğun kendi elleriyle diktiği fidanın büyümesini takip etmesi, ona doğayı korumanın ne demek olduğunu en güzel şekilde öğretir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, aslında çocuklarımızın geleceğine dikilmiş bir umuttur. Şunu unutmayalım, ağaç dikimi bir başlangıçtır. Asıl önemli olan onu yaşatmaktır. Dileğimiz, bugün fidan diken çocuklarımızın yarın o ağaçların gölgesinde büyüyen ve doğayı koruyan bireyler olmasıdır."

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Öğrencilerden Hayrunnisa Sayılgan ise fidan dikerek ülkelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fidan diktik. Çok eğlendim, çok güzeldi. Türkiye'mize, ülkemize güzel bir katkıda bulunduk. Okulumuza güzel bir orman yaptık. Çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Dilara Yıldız, "Fidan dikmek çok önemli. Erozyonu engelliyor. Daha yeşil bir hayat için ağaç dikeceğiz." diye konuştu.