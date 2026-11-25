İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekipleri, organ bağışının önemini anlatmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla okul, kamu kurumu ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

"Bağışlanan her organ, filizlenen bir hayattır" sloganıyla çalışmalar yürüten ekip, okul ve kamu kurumlarında eğitim programları düzenleyerek organ bağışının önemini anlatıyor.

Farklı kesimlere ulaşmayı hedefleyen ekipler, spor müsabakaları, hastane bahçesi, üniversite ve kent meydanlarında kurdukları bilgilendirme stantlarında da vatandaşlarla bir araya geliyor.

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Bu çalışmalarda organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ nakli bekleyen hastalara sağladığı katkılar hakkında bilgi veriliyor.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen ekip, organ bağışı ve nakil sürecine ilişkin sunum yaptı.

- "Organ bağışı çok kıymetli bir iyilik"

Organ ve Doku Nakli Birimi Koordinatörü Uzman Hemşire Ebru Karaağaç Özçelik, AA muhabirine, organ bağışının bir insanın başka bir insana umut olmasını sağlayan önemli bir dayanışma örneği olduğunu söyledi.

Toplumda organ bağışı farkındalığını artırmayı ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Özçelik, bu kapsamda iki yıldır bilgilendirme çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade etti.

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İki yılda 11 bin 200 kişiye organ bağışı konusunda doğrudan ulaşarak bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize organ bağışının önemini anlattık, merak ettikleri soruları yanıtladık çünkü genç yaşta oluşan farkındalığın, gelecekte toplumun organ bağışı konusundaki bilinç düzeyine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Organ bağışı konusunda toplumda zaman zaman yanlış bilinen veya çekinilen noktalar olabiliyor. Amacımız, vatandaşlarımızın bu konuda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak. Organ bağışı, bir insanın yaşamını kaybettikten sonra başka insanların hayatına devam edebilmesine vesile olabilecek çok kıymetli bir iyilik."

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Her bağışın organ nakli bekleyen hastalar ve aileleri için yeni bir umut olduğunu vurgulayan Özçelik, "Bizim için her bağış, organ nakli bekleyen bir hasta ve onun ailesi için yeni bir umut anlamına geliyor. Bu nedenle herkesi organ bağışı konusunda bilgi edinmeye, konuya duyarlı olmaya ve çevresindeki insanları da bilinçlendirmeye davet ediyoruz. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak, özellikle gençlerimizde organ bağışı bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olmak için sahada olmaya devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşıp herkese organ naklinin önemini anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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- "Toplumda bu konuda bazı ön yargılar bulunuyor"

Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde görevli Biyoloji Öğretmeni Arife Doğan da "Öğrencilerimiz organ naklinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve kimlerin organ bağışında bulunabileceğini bilmiyordu. Hangi organların naklinin yapılabildiğini ve organ bağışında bulunmak için herkesin uygun olup olmadığını öğrendiler. Toplum olarak organ bağışı konusunda maalesef eksiklerimiz var. Toplumda bu konuda bazı ön yargılar bulunuyor. Gerçekleştirilen bu etkinlikle öğrencilerimizin kafalarındaki soru işaretlerinin giderildiğine ve en azından bir farkındalık oluştuğuna inanıyorum." dedi.

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Eğitim sayesinde organ bağışı ve nakil sürecine ilişkin bilgiler edindiklerini ifade eden öğrencilerden Davut Kalır ise "Daha önce bu konularda çok fazla bilgim yoktu. Eğitimde beyin ölümü gibi önemli konulara da değinildi. Bu sayede birçok yeni bilgi öğrendik. Verilen eğitimi faydalı buluyorum. Organ bağışı konusunda bilgilendirilmemiz, biyoloji ve insan yaşamı hakkında bilinçlenmemiz açısından bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.