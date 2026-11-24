Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Bulanık Milli Eğitim Müdürü Metin Aral'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda devam eden programda şiirler okundu, öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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