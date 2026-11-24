Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda devam eden programda şiirler okundu, öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

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