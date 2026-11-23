Muş merkezli 5 ilde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, "tefecilik" ve "senet yağması" suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

Muş, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 34 zanlı yakalandı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilere ait 34 ikamet ve 15 iş yerinde yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, hacizli yakalamalı araç ile çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve doküman ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.