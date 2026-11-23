Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı kısımları suyla kaplandı. Ovada oluşan su birikintileri, bölgede adeta küçük göletler oluşturdu. Yağışın ardından ovanın büyük bölümünün su altında kaldığı görülürken, geniş alanlara yayılan sular bölgeyi adeta göle dönüştürdü.

Muş'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı bölümleri sular altında kaldı.

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