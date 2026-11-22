Kaza, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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