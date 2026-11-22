TFF 2. Lig: Muş Spor: 5 - Hatayspor : 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 51 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 51 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Sonay, Turan Çelik
Muş Spor Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili (Yusuf Ziya Gümüş dk. 46), Ahmet Tekin, Erkam Reşmen (Hamid Sokak dk. 62), Bilal Budak, Ali Dere, Kubilay Yavuz (Mustafa Emin Taşdemir dk. 62), Onur Ramazan Toprak, İsa Halidi, Ersel Aslıyüksek (Hamza Kılıç dk. 71), Seçim Can Koç (Malik Karaahmet dk. 62)
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Mustafa Çınar (Seyit Gazanfer dk. 69), Barış Uzel, Cemil Berk Aksu (Atakan Özenir dk. 80), Ahmet Bayam, Mustafa Said Aydın, Volkan Alkan (Halil Can Cemali dk. 60), Taylan Özgün
Goller: Kubilay Yavuz (dk. 3), Ahmet Tekin (dk. 6), Seçim Can Koç (dk. 23), Hamza Kılıç (dk. 76), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Muş Spor Kulübü), Barış Uzel (dk. 72) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Onur Ramazan Toprak (Muş Spor Kulübü)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.