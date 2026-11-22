Muş'ta yürüyüşe çıkan doğaseverler, Kurtik Dağı'nda etkili olan kar, sis ve tipiye yakalandı.

Farklı meslek gruplarından doğaseverlerin oluşturduğu Gezginler Ekibi üyeleri, doğa yürüyüşü yapmak amacıyla sonbaharın renklerine bürünen Muş bağlarının bulunduğu bölgede bir araya geldi.

Burada yürüyüşe başlayan ekip, yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek Kurtik Dağı'nın yüksek kesimlerine ulaştı.

Karla kaplı alanlardan geçen doğaseverler, etkisini artıran sis ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine güzergahlarını kaybeden ekip üyeleri, dönüş yolunu bulmakta ve araçlarına ulaşmakta güçlük çekti.

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Zorlu hava koşullarında kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşmayı başaran doğaseverler, bölgeden ayrıldı.

Doğaseverlerden Tekin Güler, Kurtik Dağı'nın zirvesine doğru yürüyüş yaptıkları sırada sis ve tipi nedeniyle güzergahlarını kaybettiklerini söyledi.

Her gün kentin farklı bölgelerinde doğa yürüyüşleri düzenlediklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Gezginler olarak hafta sonunu değerlendirmek istedik. Kurtik Dağı'nın zirvesine doğru yürüyüşe çıktık. Muş bağlarının bulunduğu bölgede başladığımız yürüyüşte, yaklaşık 5 kilometrelik parkurun ardından kar ve tipinin etkili olduğu bölgeye ulaştık. Yürüyüşümüz devam ederken bir anda etrafımızı bulutlar ve rüzgar sardı, yönümüzü kaybettik. Tipinin ortasında zor anlar yaşadık. Araçlarımıza ulaştıktan sonra bölgeden ayrıldık."

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Musa Ertaş da yürüyüş sırasında havanın aniden bozulmasıyla sis ve rüzgara yakalandıklarını​​​​​​​ ifade ederek, "Kar üzerinde yürümek amacıyla tırmanışa geçmiştik. Ancak yürüyüş sırasında tipi ve sis bulutuna yakalandık. Dönüşe geçtik. Araçlarımıza ulaştıktan sonra kent merkezine döndük." dedi.