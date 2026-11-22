Farklı noktalardaki sokak aydınlatma direkleri ve ağaçların devrildiği kentte, bir aydınlatma direğinin park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.

Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

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