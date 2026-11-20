Muş’un Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm antrenmanlarına katılan gençler, ara tatili spor yaparak değerlendiriyor.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atletizm antrenmanları, antrenör Nihat Sönmez gözetiminde devam ediyor. Ara tatilde sporla iç içe vakit geçiren çocuklar, antrenmanlara ısınma hareketleriyle başlıyor. Antrenman programı kapsamında önce pistte koşu yapan gençler, ardından kondisyon ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla toprak yol ve eğimli arazide koşu gerçekleştiriyor. Farklı zeminlerde yapılan çalışmalarla sporcuların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, devam eden antrenmanlarla çocukların ara tatil dönemini verimli geçirmeleri, atletizme yönelmeleri ve spor alışkanlığı kazanmaları amaçlandığını ifade ederek, "Gençlerimizin ara tatilde verimli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerle uğraşmaları amacıyla kurslarımızı açtık. Atletizm kursumuzda gençlerimiz, her gün düzenli olarak uzman antrenörümüz eşliğinde spor yapmakta ve antrenmanlarla yarışmalara hazırlanmaktadır. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusunda, Korkut ilçemizdeki atletizm kursuna katılan öğrencilerimizden Yiğit Arık birinci olmuştu. Arık, elde ettiği başarıyla ilimizi Ankara’da düzenlenen koşuda temsil etme hakkı kazanmış ve yarışmaya katılım sağlamıştır. Buradaki amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıktan uzak tutmaktır. Ara tatilde ders çalışmalarının yanında boş zamanlarını da dolu ve verimli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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Korkut ilçesinde açılan atletizm kursu sayesinde Muş’ta derece yaptığını söyleyen Yiğit Arık, "Ankara’ya gittim. Ankara’da güzel bir yarış çıkardım. Eğer düşmeseydim yarışta çok iyi bir derece elde edecektim. Artık önümüzdeki Siirt yarışında derece yapmaya odaklanacağım. Salonda koşu antrenmanlarımızı yapıyoruz. Daha sonra pistlere gidiyoruz. Ardından toprak veya dağlık alanlarda koşu yapıyoruz. Bu sayede güçleniyor ve yarışlarda daha iyi performans sergiliyoruz" şeklinde konuştu.