Muş’un Bulanık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen voleybol antrenmanları, sporcuların yoğun katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Okul Sporları kapsamında düzenlenen voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde Bulanık Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Antrenmanlarda sporcuların voleybol becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra takım ruhu, koordinasyon ve hızlı karar verme yeteneklerinin artırılması hedefleniyor. Uzman antrenörler gözetiminde sürdürülen çalışmalara sporcular yoğun ilgi gösterirken, antrenmanlarda temel voleybol teknikleri ve takım oyununa yönelik çalışmalar yapılıyor.