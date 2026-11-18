Muş'ta bir tarım silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muş'ta Alparslan Tarım İşletmesi'ne ait tarım silosunda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yeniden alevlenme riskine karşı siloda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.