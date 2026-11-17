Muş'ta Kızılay Haftası kapsamında Gökkuşağı Anaokulundan yaklaşık 180 öğrenciye Kızılay'ın faaliyetleri tanıtıldı.

Muş'ta Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte, Gökkuşağı Anaokulundan yaklaşık 180 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Kızılay Kan Alma Merkezi ve Kızılay Aşevi'ni ziyaret etti. Programda öğrencilere kan bağışının önemi, sosyal yardım faaliyetleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan destekler anlatıldı. Programda Kızılay görevlisi Sertaç Özkan, çizgi film gösteriminin ardından yaptığı sunumda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılay Muş İl Başkanı Gülbey Gümüştekin, çocukların küçük yaşlarda yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti.

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Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Kızılay Engelsiz Muş İl Başkanı Hüseyin Baran ise insani yardım ve dayanışma bilincinin çocuklara erken yaşlarda kazandırılmasının önemini vurguladı.

Öğretmen Kübra Sarıyıldız ise ziyaretin öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve gönüllülük kavramlarını yerinde öğrenmelerine katkı sağladığını belirterek, Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler, boyama malzemeleri, yiyecek ve balon dağıtıldı.