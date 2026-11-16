Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta çamura dönen tarlalardaki şeker pancarı imece usulüyle hasat ediliyor

        Muş'ta çamura dönen tarlalardaki şeker pancarı imece usulüyle hasat ediliyor

        Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyündeki çiftçiler, sağanak nedeniyle çamura dönen tarlalardaki şeker pancarını imece usulüyle hasat ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Muş'ta çamura dönen tarlalardaki şeker pancarı imece usulüyle hasat ediliyor

        Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyündeki çiftçiler, sağanak nedeniyle çamura dönen tarlalardaki şeker pancarını imece usulüyle hasat ediyor.

        Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle köydeki şeker pancarı tarlaları çamura dönüştü.

        Şeker pancarı sökme makinelerinin tarlalara girememesi nedeniyle kolları sıvayan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor.

        Tarlalardaki şeker pancarlarını söküm kancalarının yardımıyla çıkarıp tek tek yapraklarını temizleyen çiftçiler, ürünü yola yakın noktalara taşıyor.

        Ardından şeker pancarlarını traktörlerin römorklarına yükleyen çiftçiler, önemli gelir kaynakları olan ürünü fabrikaya götürüyor.

        REKLAM

        Çiftçilerden Sabri Ay, basın mensuplarına, 30 dönüm araziye ektiği şeker pancarını imece usulüyle topladıklarını söyledi.

        Bu yıl yağışların erken başladığını belirten Ay, şunları kaydetti:

        "Uzun zamandır pancar işiyle uğraşıyoruz. Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz. Her yıl 2-3 günde tamamladığım hasadı, bu yıl 30 dönüm alanda ekim yapmama rağmen yaklaşık bir aydır sürdürüyorum. Henüz bitiremedik. Pancarları elle çıkarıyoruz. Akrabalarımız da bize yardım ediyor. İşçi tutuyoruz. 30 yıl önce nasıl çıkarıyorsak bugün de aynı şekilde çıkarıyoruz. Elle temizliyor, bıçakla kesiyoruz. Ardından römorklara yükleyerek yol kenarındaki silolara taşıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Muş'ta yağışlar pancar hasadını zorlaştırdı: Tonlarca pancar elle sökülüyor
        Muş'ta yağışlar pancar hasadını zorlaştırdı: Tonlarca pancar elle sökülüyor
        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmıyor
        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmıyor
        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Muş'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi