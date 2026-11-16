Muş'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Muş’un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Varto ilçesinde 4 şüphelinin evinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 4 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 195 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 76 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mühimmatı ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.