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        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 4 şüphelinin evinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 271 fişek, 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 4 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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