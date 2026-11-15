Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 4 şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 271 fişek, 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 4 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
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