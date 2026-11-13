Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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