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        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

        Muş’ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

        Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

        Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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