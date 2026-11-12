Hasköy'de kış öncesi sıcak asfalt çalışması

Muş'un Hasköy ilçesinde kış mevsimi öncesinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Hasköy Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hastane Caddesi'nde sıcak asfalt serimi yapıldı. İlçe genelinde bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirilerek yollar yeniden ulaşıma elverişli hale getiriliyor. Belediye ekiplerinin, hava şartlarının elverişli olması durumunda ilçenin diğer cadde ve sokaklarında da sıcak asfalt ve yol bakım çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kış mevsimi öncesinde mahalle yollarının yapıldığını söyleyen mahalle sakini Sami Ay, "Şu anda Hasköy ilçemizin Hastane Caddesi'ndeyiz. Belediye Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla ilçemizde yol çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Hastane Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve diğer caddelerde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor. Belediye ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesinde Hastane Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanması, Cumhuriyet Caddesi'ndeki çalışmaların ise önümüzdeki yaz aylarında devam etmesi planlanıyor. Daha önce yapılan çalışmalar nedeniyle yollarımızda bozulmalar meydana gelmişti. Şimdi bu yollar yenilenerek çift şeritli hale getiriliyor. Ayrıca belediyeye yeni araçlar kazandırıldı ve araç garajı yenilendi. İlçemize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz vatandaşlar olarak yapılan çalışmalardan memnunuz. Kim bu memlekete hizmet ediyorsa Allah ondan razı olsun. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.