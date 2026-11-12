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        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta polis ekiplerince hakkında 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta polis ekiplerince hakkında 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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