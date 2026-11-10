Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

        Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

        Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla 200 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

        Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla 200 fidan dikildi.

        Genç TEMA Öğrenci Topluluğu koordinasyonunda, Muş Orman İşletme Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğunun işbirliğiyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da öğrencilerle fidan dikerek can suyu verdi.

        Genç TEMA Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine, topluluğun koordinasyonunda şehitler anısına ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        REKLAM

        Etkinlik kapsamında fidan diktiklerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

        "Rektör hocamızın katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde etkisi olan şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, deprem şehitlerimizin, Gazze, Filistin, Myanmar, Arakan ve Doğu Türkistan'da şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin anısına hatıra fidanları diktik."

        Afganistanlı öğrenci Ataullah Kalandari de "Buraya ağaç dikme etkinliği için geldik. Şehitler için her zaman dua ediyoruz. Namazlarımızda da dua ediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün oldu. Şehitlerimizi hep birlikte andık." dedi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi Yasemin Akın ise "Genç TEMA Topluluğu ile aktif şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şehitler anısına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yabancı uyruklu öğrencilerle tanışma fırsatı bulduk. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Muş Alparslan Üniversitesinde hafızlık sınıfı açıldı
        Muş Alparslan Üniversitesinde hafızlık sınıfı açıldı
        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi
        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi
        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...