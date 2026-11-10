Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş Alparslan Üniversitesinde hafızlık sınıfı açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesinde hafızlık sınıfı açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Muş Alparslan Üniversitesinde hafızlık sınıfı açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı.

        Sınıfın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu söyledi.

        Hafızlığın Allah'ın insanlara bahşettiği özel bir yetenek olduğunu belirten Çakır, "Hafızlık çok özel bir mahiyet, çalışma ve emek istiyor. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah iki yıl içerisinde hepiniz hafızlığınızı tamamlarsınız ve gönlünüzdeki meslekleri başarıyla icra edersiniz." dedi.

        Öğrencilerin hafızlık eğitiminin yanı sıra fen, sanat ve ilgi duydukları alanlarda da kendilerini geliştirmelerini isteyen Çakır, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Hafızlık eğitimini hayatıyla bütünleştiren ve İslam'ın güzelliklerini kişiliğinde taşıyan bireyler olmanızı istiyoruz. Önemli olan sadece okumak ve ezberlemek değil, okuduğumuzun ruhunu ve maneviyatını anlayarak hayatımıza nakşetmektir. İnşallah bu kardeşlerimiz hem gönüllerindeki mesleklerde başarılı olur hem de bulundukları ortamlarda güzel ahlaklarıyla örnek teşkil ederler."

        İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus İşeri de geçen yıl hazırlık sınıfında eğitim gören ve bu yıl birinci sınıfa geçen öğrenciler için fakültede özel bir hafızlık sınıfı açtıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Hafız olmak isteyen 19 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten İşeri, "Amacımız ilahiyat eğitimiyle kaliteli, sağlıklı ve sağlam hafızlık eğitimi vermek. Öğrencimiz ilahiyatı tamamlarken aynı zamanda hafızlığını da tamamlamış olacak. Diyanet'in yapacağı sınava girerek belgelerini de alacaklar." ifadelerini kullandı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Müftüsü Nurullah Koçhan ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
        Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi
        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi
        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...