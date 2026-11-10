Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, Varto ilçesinde kadınlara yönelik uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Muş'ta kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, Varto ilçesinde kadınlara yönelik uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

        İçişleri Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 - Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında, Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ailenin Gücü" seminerinde ​​​​​​​kadınlara bağımlılıktan korunmanın ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl tarafından verilen seminerde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgi verildi.

        REKLAM

        Programa, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eda Tepeli, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kap...
        Muş'ta bağımlılıkla mücadele eden genç 2 bin 500 gönüllüye ulaştı
        Muş'ta bağımlılıkla mücadele eden genç 2 bin 500 gönüllüye ulaştı
        Hasköy-Mutki yolunda yoğun kar yağışı kazaya neden oldu
        Hasköy-Mutki yolunda yoğun kar yağışı kazaya neden oldu