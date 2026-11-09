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        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

        Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu da ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü: 10 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

        Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu da ulaşıma kapandı.

        Kent merkezinde iki gün önce etkili olan sağanak, 2 bin 645 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Fırtınanın da etkili olduğu bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışının ardından 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

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        Ekiplerin yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınaya karşı karla mücadele çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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