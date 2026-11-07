Muş'ta yöresel ürün festivaline yoğun ilgi: Bin kişiye hamsi ikram edildi
Muş'ta düzenlenen yöresel ürün festivalinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaflar, ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Festivalde 300 kadına şal dağıtılırken, ziyaretçilere bin kişilik ekmek arası hamsi ikram edildi.
Muş'ta düzenlenen yöresel ürün festivalinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaflar, ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Festivalde 300 kadına şal dağıtılırken, ziyaretçilere bin kişilik ekmek arası hamsi ikram edildi.
Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan esnaflar, yöresel ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Farklı lezzetlerin ve ürünlerin sergilendiği festival alanı ziyaretçilerden ilgi gördü. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikte 300 kadına şal hediye edilirken, alanı ziyaret eden bin vatandaşa da ekmek arası hamsi dağıtıldı. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde hem alışveriş yapan hem de ikramlardan faydalanan vatandaşlar, etkinlik alanında yoğunluk oluşturdu.
Festivalin koordinatörü Funda Günay, Muş halkının gösterdiği yoğun ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Muş halkına bu kadar ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Festivalimiz kapsamında balık ekmek dağıtımımız vardı. Çok yoğun ilgi ve talep gördük. Biz yılın belirli dönemlerinde farklı illerde düzenlenen festivallere katılıyoruz. Şu anda çok memnunuz, esnafımız da çok memnun. Festivalimizde Kahramanmaraş'ın baharatı, Diyarbakır'ın kahvesi, Sivas'ın sucuğu, Trabzon'un tereyağı, peyniri, tulum peyniri ve ekmeği, Gümüşhane'nin pestili ve kömesi, İzmir'in kuru yemişi, Malatya'nın ise üzüm pekmezi, Harput pekmezi, keçiboynuzu pekmezi ve dut pekmezi gibi ürünleri bulunuyor" dedi.
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