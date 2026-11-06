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        Muş'ta resmi araçla otomobil çarpıştı

        Muş'ta Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Muş'ta resmi araçla otomobil çarpıştı

        Muş’ta Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle otomobilin çarpışması üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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