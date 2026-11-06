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        Muşlu gençler yazılım ve kodlama alanında yetişiyor

        Muş'ta lise öğrencilerine yönelik ileri düzey yazılım ve robotik kodlama eğitimi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Muşlu gençler yazılım ve kodlama alanında yetişiyor

        Muş'ta lise öğrencilerine yönelik ileri düzey yazılım ve robotik kodlama eğitimi başlatıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince özel bir bankanın sponsorluğunda oluşturulan bilgisayar laboratuvarındaki eğitimler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle yürütülüyor.

        Merkez Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki laboratuvarda çeşitli liselerden başvuran öğrencilerin katılımıyla verilen eğitimlerde, gençlerin yazılım ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

        Program kapsamında öğrencilere görsel planlama, veri tabanı, grafik ve animasyon destekli web tasarımı konularında eğitim veriliyor. Yazılım eğitiminin ardından öğrenciler robotik kodlama eğitimi de alacak.

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        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Eğitimlere il genelindeki liselerden başvuran öğrencilerin katıldığını belirten Altay, şunları ifade etti:

        "Öğrencilerimizin yazılım ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Muşlu gençlerimizin bu alanda yetenekli ve istekli olduğunu biliyoruz. İlk grubun eğitimlerini tamamlamasının ardından yeni kurslar da açılacak. Gençlerimizin ilerleyen süreçte ülkemize ve insanlığa katkı sunacak yazılım ve programlar geliştirmelerini hedefliyoruz."

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        Bilgisayar öğretmeni ve kurs eğitmeni Tevfik Aydın da kursun 248 saat süreceğini belirterek, "Öğrenciler okul çıkışında kursa geliyor ve saat 19.30'a kadar eğitim alıyor. Yazılım eğitiminde başarılı olan öğrencilere robotik kodlama eğitimi vereceğiz." dedi.

        Öğrencilerden Eymen Hamza Türk de okuldan sonra zamanını değerlendirmek ve kendini geliştirmek için kursa katıldığını ifade etti.

        Kurs sayesinde yazılım öğrendiğini ve kendi web sitesini tasarladığını dile getiren Türk, mekatronik mühendisliği okumayı düşündüğünü kaydetti.

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        Galeri
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